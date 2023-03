POS Easy: 2 mesi gratis per il tuo lettore a canone con CODICE promo

Quando un esercente o un professionista si appresta a scegliere un lettore POS, si ritrova con due vie percorribili ben diverse.

Esistono soluzioni a canone, con un costo fisso mensile per il servizio, e dispositivi che lavorano attraverso commissioni. In tal senso, non esiste una scelta in assoluto migliore dell’altra. Il giro d’affari, il numero di clienti e altri fattori, possono rendere più o meno conveniente un sistema rispetto alla controparte.

Un lettore a canone, di fatto, si rivela interessante per chi effettua tante vendite con cifre contenute: in questo senso, pagare una somma “forfettaria” può risultare comodo ed economico. Nel contesto specifico, POS Easy di Axerve ha lanciato una promozione molto interessante.

Utilizzando il codice promo EASYX2 è infatti possibile richiedere il dispositivo e ottenere l’utilizzo dello stesso per 2 mesi gratis.

POS Easy a canone? Per 2 mesi lo usi senza spendere un euro

POS Easy è un dispositivo dal design moderno ed elegante, con dimensioni contenute (si parla di 17,5 x 8,2 x 6,2 centimetri) e di un peso complessivo di 410 grammi.

Di fatto, è uno strumento semplice da maneggiare e trasportare, ideale per operare in qualunque contesto. La possibilità di stampare lo scontrino direttamente dal device, offre ancora più mobilità per l’operatore.

Il lettore include, già al momento dell’attivazione, di una scheda SIM. Questa si collega in maniera automatica alla rete 4G e può operare liberamente, senza alcun tipo di costo aggiuntivo oltre al canone mensile.

Le transazioni elaborate dal sistema di POS Easy possono essere direzionate verso qualunque conto con IBAN italiano, attraverso un bonifico bancario che raggiunge lo stesso entro 24 ore. Dunque non è necessario aprire un conto specifico legato al lettore.

Quanto costa POS Easy?

Il lettore viene proposto con due modalità di pagamento mensile. Per i business con meno di 10.000 euro di fatturato annuo, il costo è di soli 17 euro al mese (più IVA).

Per chi supera tale somma e si mantiene sotto i 30.000, la spesa mensile è pari a 22 euro mensili (più IVA).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.