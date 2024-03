POS Easy: 50% di cashback sulle commissioni delle transazioni

L’efficienza e la gestione ottimale dei pagamenti sono fondamentali per il successo di qualsiasi attività. In questo contesto, Axerve introduce POS Easy a Commissioni, una soluzione innovativa progettata per ridurre i costi delle transazioni e fornire un dispositivo POS all’avanguardia.

Cashback sulle commissioni

POS Easy a Commissioni offre un’alternativa priva di canone fisso, con una commissione dell’1% sulle operazioni. Inoltre, i nuovi clienti possono beneficiare di un cashback del 50% sulle commissioni, risparmiando ulteriormente sui costi operativi. Questa promozione è valida fino al 30 maggio 2024, e il rimborso avviene tramite bonifico mensile direttamente sul conto indicato dall’esercente.

Caratteristiche del terminale POS

Il terminale proposto da Axerve è un PAX A920 Pro con sistema operativo Android, che offre funzionalità avanzate per semplificare le operazioni quotidiane dei commercianti. Il terminale POS è disponibile al costo di 100€, con un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16€.

POS Easy è adatto anche all’utilizzo in mobilità poiché include una SIM che si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura della zona in cui ci si trova. Il traffico dati è compreso nell’offerta e il dispositivo integra la funzione di stampa dello scontrino.

Servizi inclusi

POS Easy a Commissioni consente di accettare pagamenti attraverso tutti i principali circuiti nazionali e internazionali, nonché wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Inoltre, l’offerta include una serie di servizi pensati per agevolare l’attività dei commercianti: accredito delle transazioni su qualsiasi conto corrente, assistenza tecnica 7 giorni su 7 e nessun vincolo di permanenza.

Dashboard online myStore

Con myStore Axerve mette a disposizione dei commercianti anche una dashboard online che permette di monitorare in tempo reale tutti i pagamenti incassati tramite POS e di consultare le comunicazioni senza riceverle in formato cartaceo.

Per conoscere l’offerta completa di POS Easy clicca qui.