POS Easy a canone zero: puoi richiedere il credito d'imposta del 30%

Il mondo dei pagamenti digitali sta evolvendo rapidamente e se hai un’attività hai bisogno di adeguarti per rimanere competitivo. Ecco perché POS Easy di Axerve è la soluzione ideale per te, non solo per la sua efficienza, ma anche per il vantaggio fiscale che offre.

Se possiedi un POS Easy a commissioni, hai infatti la possibilità di richiedere un credito d’imposta del 30%. A ciò si aggiungono le commissioni fisse all’1% e nessun canone mensile, che rendono POS Easy una scelta economica e conveniente per i commercianti di ogni dimensione.

Stile moderno e vantaggi innovativi

Le dimensioni compatte e il peso leggero di POS Easy lo rendono non solo un dispositivo funzionale ma anche un elemento di design moderno. Dotato di connettività Wi-Fi e 4G (con SIM inclusa), stampa dello scontrino e sistema operativo Android, questo dispositivo unico offre tutto ciò di cui hai bisogno in un unico pacchetto.

La promessa di POS Easy è semplificare la gestione della tua attività, offrendo una serie di servizi inclusi senza vincoli di permanenza. Accrediti su qualsiasi conto corrente, SIM 4G con traffico dati incluso, assistenza tecnica disponibile 7 giorni su 7 e nessun canone mensile. Un investimento che ti permette di concentrarti al 100% sul tuo business.

Le commissioni all’1% rendono POS Easy una delle opzioni più convenienti sul mercato. Inoltre, il terminale vanta una buona versatilità accettando pagamenti su tutti i principali circuiti nazionali ed internazionali, inclusi wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

In conclusione, POS Easy a commissioni è l’investimento giusto per coloro che desiderano una soluzione di pagamento digitale conveniente e conforme al credito d’imposta del 30%. Non solo risparmierai sui costi, ma otterrai anche un dispositivo moderno e servizi inclusi pensati per semplificare la gestione della tua attività. Il prezzo di POS Easy è di 100 euro + IVA, senza alcun vincolo di permanenza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.