POS Easy Axerve: per te canone a 0€ e 1% di commissioni

Hai mai sentito parlare dei POS Axerve? Una serie di dispositivi che ti consentono di gestire al meglio i pagamenti dei tuoi clienti senza inutili spese. Oggi parliamo di uno in particolare, Easy POS a commissioni: un dispositivo portatile, leggero e semplice da utilizzare ma, sopratutto, che ti permette di dire addio ad inutili costi legati al canone mensile. Scopriamo di più sui vantaggi di questo POS Axerve!

Con un peso di soli 390 grammi e grazie ad una connettività Wi-Fi + 4G, con SIM inclusa, sei libero di utilizzare questo dispositivo anche fuori dalla tua attività commerciale. La sua versatilità e semplicità d’uso lo rendono un terminale adatto a chiunque e perfetto per l’uso in mobilità.

Oggi, con l’offerta POS Easy a commissioni non hai nessun costo fisso da pagare ma solamente l’1% di commissioni. Per quanto riguarda il terminale, invece, è prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di soli 16 €. Che aspetti?

Axerve Easy POS: canone 0 e 1% di commissioni

Inutile ribadire che Easy POS è un dispositivo completo perchè, come abbiamo visto, i vantaggi che offre sono davvero tanti. Non a caso, Axerve ha realizzato questa offerta pensando a te: il suo obiettivo è, infatti, quello di mettere a tua disposizione una promozione pensata per semplificare il più possibile la gestione della tua attività e dei pagamenti dei tuoi clienti. Inoltre, i clienti Axerve possono richiedere il credito d’imposta e risparmiare il 30% sull’importo delle commissioni.

Non perdere altro tempo: richiedi subito POS Easy per usufruire di tutti i servizi inclusi! Solo l’1% di commissioni, nessun costo fisso da sostenere e tanti altri vantaggi pensati esclusivamente per te e la tua attività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.