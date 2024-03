POS Easy di Axerve: 50% di cashback sulle commissioni

POS Easy a commissioni l’opzione POS di Axerve che non prevede un canone fisso ma solo una commissione 1% sulle transazioni. Il terminale Android PAX A920 Pro è in vendita 100 € , ed è prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16 €. Inoltre, la proposta si distingue per l’assenza di vincoli di permanenza.