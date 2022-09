POS Easy di Axerve: la soluzione ideale per i commercianti ambulanti

Nonostante l’obbligatorietà dei pagamenti elettronici, ci sono ancora diversi commercianti ambulanti che non sono muniti di POS.

Eppure, con la soluzione POS Easy di Axerve potrebbero risolvere immediatamente e ottemperare a quanto stabilito a livello legislativo.

Molti di loro lamentano tasse troppo eccessive, con ogni transazioni che gli costa 2 euro. Ciò è vero, ma lo sono altrettanto le multe che vengono comminate a coloro che rifiutano ai clienti il pagamento elettronico.

POS per commercianti ambulanti: ecco la soluzione ideale

Come detto in precedenza, il POS Easy di Axerve rappresenta la soluzione ideale per i commercianti ambulanti.

Innanzitutto, il prezzo d’acquisto è scontato fino al 30 settembre del 70%, promozione valida soltanto online e accedendo a questa pagina.

Ma c’è anche il problema tanto caro agli ambulanti: quello delle commissioni. Con il POS Easy ammontano soltanto all’1,4% sulle transazioni e non è previsto alcun costo fisso.

Quindi, una soluzione estremamente conveniente dal punto di vista sia legislativo che tributario. È previsto soltanto un costo di attivazione di 16 euro, che non è altro che un’imposta di bollo.

Le caratteristiche del POS Easy sono le seguenti:

Modello PAX A910.

Dimensioni 17,5 x 8,2 x 6,2 cm.

Peso 410 grammi

Connettività Wifi e 4G, con SIM gratuita inclusa.

Stampa dello scontrino.

Sistema operativo Android.

Gli ambulanti potranno avvalersi della dashboard Axerve myStore per tenere tutto sotto controllo. L’interfaccia, oltre a essere facile da navigare e molto intuitiva, invia degli aggiornamenti real time su tutti i pagamenti da loro incassati tramite il dispositivo POS.

La richiesta del POS inizia con l’invio di una serie di documenti personali o relativi all’attività. Quindi, è importante averli sotto mano.

Compilata la richiesta, bisogna attendere l’approvazione. Una volta ottenuta, il POS Easy verrà recapitato all’indirizzo inserito in fase di richiesta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.