POS Easy di Axerve: ottieni il 50% di rimborso sulle commissioni

Fino al 30 maggio 2024, POS Easy di Axerve offre il 50% di rimborso sulle commissioni, supportando le imprese verso un’economia sempre più digitale.

Richiedi POS Easy a commissioni

Soluzioni per ogni esigenza

Le soluzioni POS di Axerve sono progettate per adattarsi a ogni tipo di attività commerciale. Grazie alla connettività 4G, garantiscono affidabilità e flessibilità, senza sorprese nelle tariffe. Queste soluzioni sono ideali per gestire al meglio le vendite, offrendo un’ esperienza di pagamento fluida e sicura ai clienti.

Accetta tutti i principali circuiti

POS Easy permette di accettare tutti i principali circuiti nazionali e internazionali: Visa, VPay, Mastercard, Maestro e Pago Bancomat, oltre ai metodi di pagamento più innovativi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

Le transazioni possono essere accreditare direttamente sul proprio conto corrente o carta-conto, senza dover aprire un nuovo conto corrente dedicato. Per liberi professionisti e ditte individuali è possibile utilizzare un conto corrente privato, mentre per le altre società è necessario un conto aziendale.

Design e tecnologia avanzata

POS Easy di Axerve include una SIM che si connette automaticamente alla rete 4G dell’operatore con la migliore copertura della zona in cui ci si trova. Il modello PAX A920 Pro, basato su sistema operativo Android, vanta un design elegante e moderne caratteristiche tecniche, come la stampa degli scontrini e un display intuitivo.

Offerte personalizzate

Axerve offre due opzioni per il POS Easy: la versione a commissioni con un tasso del 1% senza canone mensile e la versione a canone, che prevede una tariffa mensile fissa senza commissioni aggiuntive. Entrambe le opzioni includono traffico dati e SIM. Il terminale POS è in vendita al costo di €100 + IVA, ed prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16 €.

Vendere online con facilità

Axerve non si limita ai pagamenti in negozio. La società offre anche soluzioni per la vendita online, particolarmente utili per i clienti che utilizzano POS Easy. Questo sistema consente di gestire le vendite online e le spedizioni in modo efficiente, tutto da una singola piattaforma integrata.

Per conoscere l’offerta completa di POS Easy di Axerve clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.