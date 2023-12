POS Easy di Axerve: POS a commissioni senza costi fissi mensili

POS Easy emerge come una soluzione semplice e conveniente, progettata per rispondere alle esigenze di negozianti e imprenditori che cercano un sistema di pagamento elettronico affidabile e a basso costo.

Con la sua struttura di commissioni competitiva, il terminale tecnologicamente avanzato e i numerosi servizi inclusi, POS Easy si posiziona come una soluzione di riferimento nel settore dei pagamenti elettronici, adatta a qualsiasi tipo di attività commerciale.

Caratteristiche principali di POS Easy

Commissioni ridotte al minimo: POS Easy offre una struttura di commissioni con solamente l’1% di commissioni su ogni transazione, eliminando i costi fissi mensili. Questo rende POS Easy una scelta economica, soprattutto per le piccole e medie imprese che cercano di ridurre le spese operative.

Terminale Android PAX A920 Pro: Il cuore di questo sistema è il terminale PAX A920 Pro, che unisce estetica moderna e funzionalità avanzate. Misurando 17,8 x 7,8 x 5,4 cm e pesando solo 390 grammi, questo dispositivo offre una soluzione portatile e facile da usare. La connettività è garantita tramite Wi-Fi e 4G, con una SIM inclusa, assicurando transazioni veloci e sicure in qualsiasi luogo.

Semplicità e Versatilità: POS Easy non è solo un terminale per accettare pagamenti. Include anche la stampa degli scontrini e opera sul sistema operativo Android, offrendo un’interfaccia utente intuitiva e la possibilità di accedere a diverse applicazioni per migliorare la gestione del business.

Vantaggi aggiuntivi

Accredito su qualsiasi conto corrente: I pagamenti vengono accreditati rapidamente su qualsiasi conto corrente, generalmente entro il giorno lavorativo successivo.

SIM Multioperatore con traffico dati incluso: Questa funzione garantisce la migliore connettività possibile, scegliendo automaticamente l’operatore con la migliore copertura nella zona di utilizzo.

Assistenza tecnica continua: Con un supporto tecnico disponibile sette giorni su sette, gli utenti di POS Easy possono contare su una risoluzione tempestiva di eventuali problemi.

Nessun vincolo di permanenza: La flessibilità è una componente chiave, permettendo ai commercianti di utilizzare il servizio senza vincoli a lungo termine.

Il terminale Android PAX A920 Pro è in vendita al costo di 100€ + IVA, non sono previsti costi fissi per il servizio, solo l’1% di commissioni. È prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16 €.

Per conoscere l’offerta completa di Axerve clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.