POS Easy, il terminale di pagamento a commissione senza costi fissi

Perché pagare sempre quando si può farlo solo quando serve? Lo sanno bene i professionisti, i responsabili degli store e gli imprenditori che sono regolarmente sottoposti a costi fissi che incidono profondamente non solo sui loro guadagni, ma anche sulla loro competitività. Per i pagamenti elettronici è indispensabile poter contare su un terminale comodo, flessibile e soprattutto senza costi fissi. POS Easy di Axerve offre tutto quello di cui si ha bisogno.

I vantaggi di un POS a commissione

Per le piccole attività, i liberi professionisti e quelle tipologie di settori merceologici nei quali molti pagamenti avvengono ancora in contanti, avere un POS con abbonamento non è la scelta conveniente. Questo perché difficilmente si ammortizza e recupera un costo così importante a fronte di mesi di chiusura, periodi di inattività, pagamenti a progetto o pagamenti in contanti. Insomma, il POS è sicuramente un’opportunità vantaggiosa anche per i commercianti e i professionisti (oltre che un obbligo di legge) ma non sempre la formula con il canone mensile è la soluzione più conveniente.

Per rispondere a tutte queste esigenze Axerve propone il suo POS Easy a commissioni che prevede l’assenza di qualsiasi costo fisso e il pagamento dell’1% su ogni singola transazione. Per accedere all’offerta è necessario acquistare il terminale Android PAX A920 Pro che si presenta come un dispositivo compatto, leggero e dal design elegante, perfetto per ogni esigenza professionale.

Tra le peculiarità del terminale Android PAX A920 Pro c’è la presenza della stampante integrata per emettere immediatamente lo scontrino e la connettività sia Wi-Fi che 4G grazie alla SIM con traffico dati incluso. In questo modo si ha la possibilità di accettare pagamenti sia in negozio e in azienda che quando si è in movimento o presso la sede del cliente.

Con POS Easy di Axerve l’accredito avviene su qualsiasi conto corrente (non vi è quindi l’obbligo di aprirne uno nuovo) e non c’è alcun vincolo di permanenza e utilizzo. Una soluzione comoda e flessibile, ideale per ogni professionista.