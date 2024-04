POS Easy: ottieni il 50% di cashback sulle commissioni

Nel contesto economico attuale, è fondamentale per le piccole e medie imprese identificare soluzioni efficaci che permettano di ottimizzare i costi e migliorare l’efficienza operativa.

POS Easy a Commissioni rappresenta una risposta concreta alle esigenze di modernizzazione e ottimizzazione dei costi per le aziende di ogni dimensione, dimostrando come la tecnologia possa effettivamente supportare la crescita del business in un mercato sempre più competitivo.

Con l’offerta attuale, fino al 30 maggio 2024, POS Easy permette di ottenere un rimborso del 50% sulle commissioni delle transazioni effettuate con il POS.

Servizi inclusi e vantaggi

Con il POS Easy, gli esercenti possono accettare pagamenti da tutti i principali circuiti di carte nazionali e internazionali, così come i wallet digitali più diffusi come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Il dispositivo include anche una SIM multioperatore con traffico dati incluso, garantendo la migliore connessione possibile in base alla copertura disponibile.

Axerve offre inoltre una serie di servizi aggiuntivi senza vincoli di permanenza: accredito delle transazioni su qualsiasi conto corrente entro il giorno lavorativo successivo, assistenza tecnica 7 giorni su 7, e una dashboard online per monitorare tutte le attività in modo semplice e immediato.

Condizioni economiche e promozioni

L’offerta di POS Easy non prevede alcun canone fisso, solo una commissione fissa all’1% su tutte le transazioni, facilitando la gestione dei costi per gli esercenti. In aggiunta, Axerve promuove un’iniziativa di cashback molto vantaggiosa: fino al 30 maggio 2024, gli esercenti che attiveranno il servizio POS Easy potranno beneficiare di un rimborso del 50% sulle commissioni pagate.

Cashback sulle commissioni

La promozione del cashback è applicata automaticamente per i nuovi clienti che sottoscrivono l’offerta POS Easy a commissioni entro il 30 maggio 2024. Il rimborso viene erogato tramite bonifico mensile, basato sulle commissioni effettivamente pagate dall’esercente, offrendo così un risparmio.

Caratteristiche del terminale POS Easy

Il terminale POS Easy di Axerve si distingue per il suo design moderno e funzionalità all’avanguardia. Con sistema operativo Android, il POS PAX A920 Pro offre connettività Wi-Fi e 4G, stampa di scontrini e una gestione intuitiva delle transazioni. Le sue dimensioni compatte e il peso di soli 390 grammi lo rendono ideale anche per un uso mobile, consentendo agli esercenti di accettare pagamenti ovunque si trovino.

Il terminale POS è in vendita al costo di 100€ +IVA. È prevista un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16 €.

Per conoscere l’offerta completa di POS Easy clicca qui.