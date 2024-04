POS Easy ti regala il 50% di cashback sulle commissioni

L’offerta di POS Easy a Commissioni è una soluzione ideale per le aziende che cercano di ridurre i costi operativi e di aumentare la loro redditività. Con il 50% di cashback sulle commissioni, un design moderno e elegante, e una serie di servizi inclusi, questa offerta è perfetta per imprenditori che desiderano modernizzare il loro sistema di pagamento mantenendo la massima efficienza.

Richiedi online POS Easy a commissioni

50% di cashback sulle commissioni fino al 30/05/2024

L’offerta POS Easy a Commissioni di Axerve si presenta come un’opportunità perfetta tutti per gli imprenditori alla ricerca di una soluzione conveniente e pratica per accettare pagamenti digitali.

Con la promozione in corso, valida fino al 30 maggio 2024, Axerve permette di ottenere un cashback del 50% sulle commissioni relative alle transazioni effettuate con POS Easy, offrendo non solo un terminale di pagamento efficiente, ma anche un mezzo per recuperare parte delle spese.

Tutti i nuovi clienti che richiederanno l’offerta POS Easy a Commissioni entro il 30 maggio 2025 data avranno accesso al cashback, che viene erogato mensilmente direttamente sul conto corrente indicato in fase di sottoscrizione.

Tecnologia avanzata e nessun canone fisso

POS Easy è una soluzione di POS adatta ad ogni tipo di attività, non prevede un canone fisso per il servizio, solo una commissione dell’1% sulle sulle transazioni effettuate con il POS.

Il POS Android PAX A920 Pro, incluso nell’offerta, è un terminale POS portatile che combina estetica e funzionalità. Con le sue dimensioni compatte, un peso di 390 grammi, e connettività Wi-Fi + 4G, è uno strumento ideale per un’esperienza utente ottimale. Inoltre, permette la stampa degli scontrini, arricchendo ulteriormente il servizio offerto al cliente finale.

Il terminale POS è in vendita al costo di €100 + IVA ed è prevista un’imposta di bollo di 16 € per l’attivazione del servizio.

Servizi inclusi e assistenza

POS Easy offre l’accredito delle transazioni su qualsiasi conto corrente italiano, una SIM multioperatore per una connettività costante, e un’assistenza tecnica disponibile sette giorni su sette. Inoltre, non ci sono vincoli di permanenza, permettendo una grande flessibilità agli esercenti.

Per cooscere l’offerta completa di POS Easy a Commissioni clicca qui.