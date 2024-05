POS gratis per 6 mesi con questo codice esclusivo: l’offerta di Axerve

La gestione dei pagamenti è un aspetto cruciale per ogni impresa, piccola o grande che sia. Per questo motivo Axerve ha lanciato una promozione imperdibile, relativa al suo Smart POS Easy a canone. Utilizzando l’esclusivo codice promozionale “6XTE”, infatti, sarà possibile ricevere ben 6 mesi di canone GRATIS.

Zero commissioni, un solo canone

Smart POS Easy è la soluzione di pagamento pensata per adattarsi a tutte le situazioni, incluse le attività che necessitano di una certa flessibilità. Ideale per chi cerca una tariffa trasparente, questo POS offre un canone mensile fisso senza commissioni sulle transazioni. Nel dettaglio, il costo è di 17 euro + IVA al mese per incassi inferiori ai 10 mila euro annui; se superati, e fino a 30 mila, il costo è di 22 euro + IVA.

Naturalmente il terminale proposto da Axerve è assolutamente all’avanguardia ed integra sistema operativo Android. Inoltre, offre la massima flessibilità grazie alla doppia connettività: una Wi-Fi, l’altra 4G, possibile grazie a una scheda SIM inclusa nel prezzo che si collega automaticamente alla miglior ricezione disponibile in zona.

Un altro vantaggio di Smart POS Easy è legato all’accredito degli incassi: li riceverai tramite bonifico entro il giorno lavorativo successivo. Non c’è bisogno di aprire alcun conto corrente, ti basta indicare l’IBAN italiano su cui ricevere i soldi che ti spettano. Nessun costo aggiuntivo, nessun vincolo da rispettare.

L’attivazione del servizio prevede un’imposta di bollo di 16 euro, ma grazie alla promozione in corso i primi 6 mesi di canone sono gratuiti, fornendo così un significativo risparmio iniziale. Tutti i nuovi utenti Axerve possono accedere all’offerta: basta richiedere online Smart POS Easy e inserire, dove necessario, l’esclusivo codice promo “6XTE”.