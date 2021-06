POS mobile, PREZZO SHOCK: meno di 8 euro

Con iniziative come il Cashback di Stato e la Lotteria degli Scontrini, oggi per commercianti, professionisti ed esercenti è conveniente disporre di un POS mobile in grado di accettare ogni forma di pagamento elettronico. A loro è rivolta l'offerta Amazon che permette di acquistare quello di Nexi al prezzo di soli 7,84 euro invece di 29,00 euro come da listino.

Il POS Mobile di Nexi: così è praticamente regalato

È in grado di accetta transazioni con carte e applicazioni di ogni tipo: su circuiti Visa, Mastercard, PagoBANCOMAT, Maestro, American Express, Vipay, UPI, JCB, Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. L'accredito della somma incassata avviene entro un giorno lavorativo, con zero commissioni su importi fino a 10 euro e nessun canone di abbonamento. Per tutti gli altri dettagli consultare la scheda del prodotto.

Sulla parte superiore del POS Mobile di Nexi un display touch per controllare comodamente ogni operazione, sotto un tastierino per digitare la cifra da versare e inserire il PIN. La batteria interna garantisce una lunga durata con una sola ricarica, si interfaccia con un'app su smartphone e tablet e invia automaticamente le ricevute tramite email o SMS ai clienti che le richiedono. Il tutto, oggi, al prezzo di soli 7,84 euro invece di 29,00 euro.