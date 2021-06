Quasi 100 euro di sconto su questo laptop convertibile con Windows 10

Oggi Amazon anticipa il Prime Day con un'offerta molto interessante su BMAX Y11, un laptop convertibile da 11,6 pollici (schermo Full HD touch) con sistema operativo Windows 10: è possibile acquistarlo approfittando di uno sconto di 98,50 euro (23%) sul prezzo di listino, ma solo per poche ore.

BMAX Y11 in offerta lampo su Amazon, ora

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche tra quelle integrate: CPU Intel Gemini Lake di ottava generazione, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, WiFi, Bluetooth 4.2, micro-USB, USB-C, mini-HDMI, slot microSD, webcam, microfono, altoparlanti stereo e batteria da 26,6 Wh. Tutte le altre informazioni nella scheda del prodotto.

Oggi è possibile allungare le mani su BMAX Y11 al prezzo di soli 331,49 euro invece di 429,99 euro. Trattandosi di un'offerta lampo, gli interessati non perdano tempo: rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione. La spedizione è immediata e gratuita, curata direttamente da Amazon.