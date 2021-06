SSD Samsung 870 QVO 1TB vicino al minimo storico

Se siete alla ricerca di un SSD da 2,5 pollici, economico e dalle prestazioni tra le migliori della categoria, allora abbiamo una soluzione per voi. Stiamo parlando naturalmente del Samsung 870 QVO, uno dei migliori SSD SATA III sulla piazza, oggi proposto ad un prezzo eccezionale da Amazon.

SSD SATA III 2,5 pollici Samsung 870 QVO: caratteristiche tecniche

Analizziamo innanzitutto la differenza tra l’870 QVO e l’870 EVO, in modo da comprendere cosa rende così conveniente il primo rispetto al secondo. Questa la ritroviamo nei chip di memoria, che nel primo caso sono QLC (Quad Level Cell) mentre nel secondo sono TLC (Triple Level Cell). Il vantaggio del QVO sta quindi nella produzione che rende il costo dei chip nettamente più basso, rendendo il prodotto finale più accessibile. Sul piano delle prestazioni invece la differenza semplicemente non esiste: le velocità in lettura e scrittura sono praticamente identiche, pari a rispettivamente 560 e 530 Mbps. In sostanza quindi Samsung, diversamente dalla maggior parte dei produttori, è riuscita ad offrire un prodotto di pari livello rispetto al suo top di gamma, ma con un costo apprezzabilmente ridotto.

Seppur meno resistenti (in termini di cicli di scrittura) rispetto alle memorie TLC, Samsung offre ugualmente ben 3 anni di garanzia su 360TBW. Non manca naturalmente il software Samsung Magician che accompagna tutte le memorie allo stato solido dell’azienda. Si tratta di un’applicazione estremamente utile non solo per il monitoraggio dell’SSD, ma anche per l’ottimizzazione delle prestazioni, per la gestione della memoria ed eventuali backup. Insomma si tratta di una soluzione per chi vuole risparmiare, ma non vuole compromessi sul piano di qualità e prestazioni.

Grazie ad uno sconto 7%, il taglio da 1TB è acquistabile su Amazon a soli 89,99 euro, un prezzo molto vicino al suo minimo storico.