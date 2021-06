Hub USB definitivo (11-in-1) in MAXI SCONTO su Amazon

A volte collegare una periferica o un'unità esterna al computer può risultare complesso, per via del numero di porte che viene costantemente sacrificato sull'altare del design ultrasottile dei laptop. La soluzione è a portata di mano: uno hub USB multifunzionale. Oggi segnaliamo qui quello proposto in offerta lampo con il 35% di sconto sul prezzo di listino, un modello 11-in-1 che occupa solo una porta USB-C per zero compromessi in termini di prestazioni.

11-in1: il dispositivo di ICZI è in offerta lampo

Queste tutte le porte di connessione presenti, sapientemente disposte pur mantenendo le dimensioni compatte: VGA e HDMI per il segnale audio e video con supporto alla risoluzione 4K, Ethernet per il collegamento cablato, due porte USB 2.0, altre due USB 3.0 e una USB-C per il trasferimento dei dati e la ricarica, un jack da 3,5 millimetri per l'audio, slot per schede SD e microSD. Per tutti gli altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Il brand è ICZI e si può contare sulle migliaia di recensioni positive lasciate da chi lo ha già acquistato. Oggi il prezzo di soli 39,99 euro invece di 61,99 euro come da listino lo rende un'occasione da non lasciarsi sfuggire.

È una delle offerte più interessanti di oggi tra quelle ospitate da Amazon che si appresta a organizzare il Prime Day 2021: l'appuntamento è fissato per il 21-22 giugno.