POS portatili: come funzionano e quanto costano?

Il POS è, ormai, uno strumento indispensabile per ogni commerciante tanto che a partire dallo scorso 30 giugno è diventato obbligatorio. In un mondo che sta pian piano evolvendo in un’ottica sempre più contactless, va da sé che le proposte e soluzioni presenti sul mercato siano quanto più variegate possibili, proprio per incontrare e soddisfare le esigenze dei titolari di un’attività. Oggi ti parliamo del POS portatile, che cosa lo differenzia dai “classici” e – soprattutto – quanto costa.

POS portatile: differenza tra cordless e mobile

Esistono due tipologie di POS portatile: cordless e mobile. Il primo – come si evince dal nome – non è altro che un terminale senza fili che non può essere allontanato da una base, a sua volta collegata alla linea tramite cablatura o Wi-Fi. Il secondo, invece, si comporta quasi come un telefonino. Può essere trasportato ovunque, a patto che vi sia una ricezione della rete mobile. Alcuni modelli permettono di sfruttare la connettività dello smartphone, altri ancora sono venduti con un alloggio per schede SIM e un modulo telefonico.

La scelta tra i due è molto a discrezione del commerciante e delle sue necessità. Chiaramente un’attività in pianta stabile – come un negozio o un ristorante – può beneficiare di entrambe le soluzioni. In altri contesti, come autisti, venditori ambulanti o comunque chi svolge attività in movimento, l’ideale sarebbe puntare su un più flessibile POS mobile per incassare direttamente sul luogo della prestazione.

Quanto costa un POS portatile

Ma quanto costa un POS portatile? Per quanto riguarda i modelli cordless, la spesa si avvicina a quelli tradizionali: bisogna tenere conto quindi di un costo di noleggio o comodato d’uso e delle commissioni applicate sulle transazioni. Lo stesso non si può dire dei modelli mobili, per i quali è frequente trovare offerte anche piuttosto vantaggiose a seconda della presenza di funzionalità aggiuntive – come schede SIM o stampante integrata. POS Easy di Axerve, ad esempio, offre la possibilità di acquistare un terminale (quindi senza spese di noleggio) senza canone mensile e con una commissione fissa.

POS Easy di Axerve – una realtà 100% italiana – è il terminale adatto per chi cerca una soluzione smart, mobile, flessibile e soprattutto autonoma. La connettività è garantista sia attraverso Wi-Fi che attraverso rete 4G, grazie a una scheda SIM inclusa nel prezzo che si collega automaticamente alla rete senza costi aggiuntivi. Il POS integra tutte le tecnologie di ultima generazione: display touchscreen a colori, GPS e sistema Android. Potrai tenere sotto controllo ogni singolo aspetto grazie alla dashboard online con interfaccia intuitiva e molto semplice.

Un POS smart senza canone fisso né costi di noleggio

Con POS Easy non devi aprire un nuovo conto corrente. L’accredito del transato avviene infatti su qualsiasi conto italiano tramite bonifico bancario, entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. Come abbiamo già anticipato, non dovrai pagare alcun canone mensile e le commissioni sono fisse all’1,4%. Grazie alla promozione in corso, potrai acquistare il terminale a soli 50 euro (+ IVA) con un risparmio del 70%, a cui va aggiunta un’imposta di bollo per l’attivazione del servizio di 16 euro. Dimentica di pagare spese aggiuntive di noleggio o comodato d’uso.

La procedura per acquistare il terminale è piuttosto semplice e può essere portata a termine in pochi minuti. Basta collegarsi a questa pagina e cliccare sul bottone blu “Richiedilo subito”: nel giro di qualche giorno ti sarà recapitato direttamente a casa. Inoltre, potrai recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza alcun vincolo né costi extra. Per qualsiasi esigenza sarai assistito da un team di esperti tecnici, a disposizione gratuitamente dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 22 e nelle domeniche e festivi dalle 8 alle 20. L’offerta è valida fino al 9 settembre!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.