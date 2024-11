POS senza canone con SIM dati gratuita e illimitata a partire da 39€

Se stai per aprire una nuova attività o hai scelto di sostituire il tuo vecchio POS, ti segnaliamo la possibilità di acquistare un POS mobile a canone zero con SIM dati gratuita e illimitata a partire da 39 euro con myPOS, fintech specializzata nella produzione di terminali per piccole aziende.

Oltre all’integrazione della SIM e la compatibilità con le reti WiFi, i dispositivi myPOS offrono una batteria che dura tutto il giorno e la possibilità di accettare pagamenti ovunque ci si trovi. Tutti i terminali hanno inoltre una garanzia minima di 1 anno e si può richiedere il rimborso entro 60 giorni dalla data di acquisto.

Le offerte sui POS sono disponibili su questa pagina del sito ufficiale myPOS.

I vantaggi dei POS dell’azienda fintech myPOS

I terminali di pagamento della società myPOS sono autonomi, consentono cioè di accettare pagamenti con carta di debito e di credito sia in negozio che in movimento, senza la necessità di doversi connettere a uno smartphone. E questo grazie alla SIM integrata che permette di restare connessi alla rete 4G del migliore operatore della zona, senza canone mensile.

Inoltre, sono in grado di accettare tutte le modalità di pagamento, dalle carte contactless a quelle di debito e credito, oltre ai wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay. Si può anche beneficiare di incassi immediati, grazie alla registrazione di un conto aziendale online che permette di ricevere i pagamenti in meno di tre secondi.

Con un fatturato inferiore ai 10.000 euro al mese è prevista una commissione a partire da 1,20% per transazione e nessun canone mensile. Qualora il fatturato superi i 10.000 euro, è possibile richiedere un preventivo tramite questa pagina del sito myPOS.