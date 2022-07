POS senza canone: la soluzione è SumUp Air

Milioni di negozianti, esercenti e professionisti si trovano in questi giorni a fare i conti con la novità legata al POS obbligatorio: è quella che prevede una multa, anche salata, per chi non accetta pagamenti elettronici e digitali dai clienti. Chi è alla ricerca di una soluzione pratica, conveniente e senza canone fisso può scegliere SumUp Air, un dispositivo dalla natura smart progettato per semplificare la gestione delle transazioni.

SumUp Air: i vantaggi del POS senza canone

Tra i vantaggi offerti spicca la compatibilità con tutte le carte (di debito, di credito, prepagate) e con gli altri metodi in circolazione (smartphone, indossabili e così via), sia in modalità contactless sia dovendo inserire la tessera nel lettore. Si tratta inoltre di un modello tascabile, senza fili e che permette di incassare ovunque, anche in mobilità, lontano dal negozio o dall’ufficio, non importa se connessi via WiFi oppure su rete 3G.

Come già detto, il POS non prevede alcun costo fisso: la spesa da sostenere inizialmente è di soli 29,99 euro per avere il dispositivo, poi è applicato l’1,95% di commissioni sul valore delle transazioni incassate. Consente di tenere sotto controllo in tempo reale l’andamento delle vendite, attraverso resoconti dettagliati. Ancora, integra la possibilità di creare e personalizzare un catalogo prodotti e di inviare le ricevute ai clienti tramite SMS o email.

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, una sola ricarica della batteria interna è sufficiente per eseguire 500 pagamenti. La connessione wireless a smartphone e tablet avviene tramite Bluetooth.

È possibile richiedere SumUp Air in soli cinque minuti, attraverso una procedura 100% online e senza alcun documento da compilare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.