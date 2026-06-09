Prezzo fisso o indicizzato: scopri come risparmiare sulle bollette con Octopus

La tariffa più adatta a te per risparmiare sulle bollette con Octopus Energia ti sta già aspettando online scegliendo tra prezzo fisso bloccato o prezzo indicizzato. Un’occasione unica da prendere al volo per dire addio alle brutte sorprese ogni volta che arriva una bolletta di luce e gas. Cosa aspetti? Entra nel fantastico mondo di Octopus e fallo a modo tuo.

L’energia fornita è proveniente al 100% da fonti rinnovabili. In questo modo non solo fai bene al tuo portafoglio, risparmiando sui costi di fornitura, ma anche all’ambiente. Inoltre, le tariffe Octopus Energia sono senza vincoli né penali. Attivi quella che fa per te e se vuoi cambiare operatore puoi farlo senza problemi. Nessun obbligo di permanenza, solo di risparmio. Scopri le tariffe che Octopus ha pensato per te.

Bollette a prezzo bloccato con Octopus Fissa 12M

Attiva Octopus Fissa 12M se vuoi ottenere un prezzo bloccato sulle bollette di luce e gas per un anno intero. Si tratta di una delle tariffe più convenienti in assoluto per chi vuole stabilità e cerca la soluzione che premia un consumo consapevole e non un mercato in costante sali e scendi.

Il prezzo della materia prima luce è di 0,1375 €/kWh e il costo di commercializzazione è di 6 €/mese. Invece, il prezzo della materia prima gas è di 0,54 €/Smc e il costo di commercializzazione è di 7 €/mese. Questa offerta è valida fino a domani, 10 giugno 2026. Quindi ti consigliamo di essere veloce per approfittarne subito prima che scada e il prezzo cambi. Il prezzo della materia prima sia di luce che di gas è bloccato per 12 mesi.

Attiva Octopus Flex se vuoi sfruttare l’andamento del mercato sulle bollette di luce e gas. Il costo della materia prima luce sia per la tariffa monoraria che multioraria è PUN Mono + 0,0088 €/kWh

con un costo di commercializzazione di 6 €/mese. Invece, il costo della materia prima gas è PSVDAm + 0,06 €/Smc con un costo di commercializzazione di 7 €/mese.