Un POS senza aprire un nuovo conto corrente?

Tutti gli esercenti, i commercianti, i ristoratori e i professionisti si trovano in questi giorni a dover fare i conti con il POS obbligatorio: accettare i pagamenti digitali con carte e applicazioni da parte dei clienti non è più un’opzione. Fortunatamente, per adeguarsi ed evitare la brutta sorpresa di una multa è sufficiente una spesa contenuta. Scegliendo la soluzione proposta da Axerve POS Easy lo si può fare senza aprire un nuovo conto corrente.

Accreditiamo il transato POS su qualsiasi conto corrente italiano, tramite bonifico bancario entro il giorno lavorativo successivo all’incasso. Non serve aprire un conto corrente dedicato.

POS obbligatorio? Axerve non ti chiede di aprire un conto corrente

È l’ideale per chi gestisce un punto vendita o una qualsiasi attività in cui quotidianamente si effettuano numerose transazioni. Tra i punti di forza è da segnalare la totale assenza di canone mensile: zero spese fisse per il mantenimento e nessun costo in caso di recesso. Si versa solo l’1% di commissioni. Inoltre, grazie alla conformità con il Bonus Fiscale (credito d’imposta) è possibile recuperare dal 30% al 100% della somma.

Il dispositivo Axerve POS Easy è all’avanguardia per quanto riguarda la tecnologia e i sistemi supportati. Basato su Android, la stessa piattaforma presente sulla maggior parte degli smartphone, è compatibile sia con i pagamenti contactless sia con le carte che richiedono l’inserimento. Non manca nemmeno la funzionalità per la stampa dello scontrino.

Ancora, può essere utilizzato ovunque, anche in mobilità, grazie alla presenza dei moduli WiFi e 4G per la connettività, con scheda SIM integrata e traffico dati incluso. Il tutto in dimensioni estremamente compatte: solo 17,5×8,2×6,2 centimetri.

È possibile tenere traccia dei pagamenti incassati grazie a un pannello riservato, con grafici aggiornati in tempo reale e lo storico delle transazioni effettuate. L’interfaccia è intuitiva, in italiano e accessibile in ogni momento.

Scegliendo la soluzione Axerve POS Easy si può inoltre contare su un servizio di assistenza tecnica sempre pronto a rispondere a ogni domanda in merito al funzionamento e a prendere in carico eventuali problemi. Lo puoi richiedere subito approfittando del 40% di sconto per riceverlo entro pochi giorni.

