POS senza sorprese per negozi e partite IVA: per ogni realtà Axerve ha la soluzione

Ridurre i costi di gestione di un’attività è per ogni professionista e imprenditore una necessità irrinunciabile. Il risparmio economico non deve però sacrificare la qualità dei servizi e degli strumenti di cui ci si avvale nel proprio lavoro quotidiano. Questo vale anche e soprattutto per i pagamenti elettronici e Axerve con i suoi piani Smart POS Easy ha la soluzione perfetta per ogni necessità. Scopri il piano più adatto alla tua impresa.

Perché Axerve conviene

Accettare i pagamenti elettronici è oggi imprescindibile non solo per offrire ai propri clienti un’opzione particolarmente apprezzata, ma anche per semplificare le transazioni e renderle più rapide e sicure. Per alcune attività, come negozi di abbigliamento, bar e officine meccaniche, che ogni giorno ricevono pagamenti tramite carte e sistemi contactless, pagare la commissione su ogni transazione può ridurre i margini di guadagno. Al contrario per i liberi professionisti e le attività stagionali (come chioschi, gelaterie, mercatini, ecc.) che ricevono pochi pagamenti elettronici e solamente in alcuni mesi dell’anno, è poco conveniente dover pagare il canone mensile anche quando non si utilizza il terminale di pagamento. Ecco, quindi, l’offerta di Axerve:

Smart POS Easy a canone zero e 1% di commissioni sulle transazioni

Smart POS Easy a zero commissioni con un solo canone mensile

Ogni attività professionale, a seconda delle preferenze, esigenze e scelte imprenditoriali, può trovare la formula più conveniente andando così a ridurre l’impatto economico e a massimizzare i vantaggi.

Ciascun piano include il terminale di pagamento che integra la stampante per emettere immediatamente lo scontrino e che può essere utilizzato sia all’interno della propria sede (con il Wi-Fi) che in mobilità (con il 4G) in maniera semplice e pratica.

In ogni momento puoi accedere alla dashboard myStore per monitorare non solo lo stato dei pagamenti ricevuti, ma anche avere una panoramica aggiornata in tempo reale sull’andamento della tua attività. Passa ora a Smart POS Easy di Axerve e migliora la gestione della tua attività.