POS SumUp 3G: perché conviene?

Il POS SumUp 3G è un dispositivo facile da usare e portatile. È molto leggero e facile da usare, non richiede particolari conoscenze dei moderni dispositivi tecnici.

Viene fornito con una scheda SIM dati gratuita (preinstallata) e consente di effettuare pagamenti ovunque ci sia una connessione 3G, ma può anche essere collegato alle reti WiFi.

L’offerta proviene dall’azienda tedesca SumUP, che è affidabile e rinomata in tutta Europa per i pagamenti digitali.

Non essendo di proprietà di alcuna banca, qualsiasi conto corrente (personale, professionale o aziendale) può essere utilizzato per accreditare gli incassi. Quindi, non c’è bisogno di aprire un conto nuovo.

POS SumUp 3G: le caratteristiche

POS SumUp 3G non necessita di uno smartphone, si connette ovunque grazie ai dati mobili inclusi e illimitati. Inoltre, oltre che per ricaricare il dispositivo, la base funziona anche come stampante per le ricevute.

Gli accrediti verranno ricevuti sul conto corrente personale entro 2-3 giorni lavorativi, senza la necessità di aprirne uno nuovo.

Tutti i pagamenti vengono accettati da un unico dispositivo, senza la necessità di utilizzare l’app SumUp dallo smartphone.

Grazie alla disponibilità della connessione dati gratuita, si può utilizzare il POS ovunque. Non sono previsti costi fissi e si paga soltanto l’1,95% di ogni transazione.

Per acquistare SumUp 3G, basta entrare qui e cliccare su “Inizia ora”. Ci sono quattro opzioni diverse tra cui scegliere e ognuna ha un costo diverso.

