Posa, collega, carica: (7 x 1) - 36%

Sette, come il numero di device che vi si possono collegare.

Uno, il numero delle prese a muro occupate.

36%, lo sconto disponibile in questo momento per i più rapidi.

29,45, gli euro sufficienti per metterci su gli smartphone, tablet, e-reader e laptop di famiglia.

Il risultato è la somma tra una grande comodità ed un grande ordine, senza dispositivi sparsi per la casa, senza tablet abbandonati chissà dove e senza cavi che penzolano da ogni singola presa dislocata tra zona giorno e zona notte. Qualunque famiglia ben sa quale sia la situazione in questi casi e quanto comoda possa essere una stazione di ricarica come quella SooPii.

70W che si distribuiscono tra 7 postazioni in grado di archiviare in posizione di ristoro tablet e smartphone in quantità: il caricatore si avvale di prese USB e 7 cavi di vario formato già in dotazione, con la possibilità di ampliare questa scelta con spese del tutto risibili.

Il vantaggio principale è l'ordine derivante dall'organizzazione: si liberano le prese di casa, si rimuovono i cavi e si ha sempre la piena certezza di dove siano dislocati i propri device.

Dispositivi compatibili (possono bastare per rendere l'idea?):

Macbook Pro 16″ 2018, 13″ 2018, Air 2018, HP Spectre, Dell XPS, Lenovo, Huawei MateBook, Apple iPhone 12/12 mini/12 pro/12 pro max, SE, 11/11 pro, XS/XS Max, X, XR, 8/8 Plus, 7/7 Plus, 6/6s, 6/6s Plus, 5/5S/SE, 5C, 4/4S, iWatch 6/5/4/3/2/1, iPad, iPad mini, iPad Air, iPad Pro, AirPods Pro/2/1, Samsung Galaxy S21, S20, S10, S9, S8, S7/S7 Edge/S7 Edge+, S6, Samsung Galaxy Note 20,10,9,8,7, Google Pixel 5/4/3/2/1, Nexus 5/5X/6P/7, LG G3 G4 G5 G6 V30 V20 Optimus, Ludic, Amazon Kindle, Echo Dot, SONY Z5, SONY X Performance, SONY Z5 Premium, Sony Z1 L39H, Motorola Moto Z, Moto Z2 Play, Moto X, Moto M, Droid, Razr, Huawei Nova 2, P10, Mate 9, P10 Plus, P9, Blackberry: Playbook, Torch, OnePlus, HTC, NOKIA, SONY, Xiaomi, Motorola, Nintendo Switch, PSP, e altri

(7×1)-36%, questo è il risultato.