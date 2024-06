"Posso parlarti un attimo?": attenzione alla nuova truffa WhatsApp

Una nuova truffa sta correndo su WhatsApp mettendo a rischio milioni di utenti. Infatti, sono in molti ad aver ricevuto in questi giorni un messaggio all’apparenza tranquillo con questa richiesta: “Scusa, posso parlarti un attimo?“. Cosa c’è di male a dare spazio sulla propria chat a chi ha bisogno di dirci qualcosa? Peccato però che dietro questo all’apparenza innocuo messaggio si nascondono pericolosi cybercriminali pronti a far di tutto per raggiungere obiettivi malevoli.

Questa tecnica cerca di far leva su un bisogno per acquistare fiducia nel destinatario in modo da spingerlo a fare ciò che il criminale vuole. Queste tecniche, definite dagli esperti in sicurezza informatica di social engineering, sono particolarmente perfide. Ecco perché è sempre bene prestare attenzione ad alcuni particolari che possono rivelare se si tratta di una persona con buone intenzioni e che magari conosciamo anche da un criminale del web che vuole rubare dati e denaro.

In questo caso, la nuova truffa WhatsApp arriva da un numero con prefisso estero. Questo è già un particolare importantissimo. Infatti, quasi sempre pericolosi raggiri arrivano da numeri di questo tipo, difficili poi da rintracciare e dai quali è spesso impossibile risalire a una persona fisica. Inoltre, quando la conversazione raggiunge toni di urgenza, emergenza o circostanze troppo belle per essere vere spesso si cela una pericolosa minaccia.

Come difendersi dalla nuova truffa WhatsApp

Oltre alle tecniche di phishing email, di cui abbiamo parlato solo ieri, bisogna tener presente che alcune app di messaggistica istantanea sono molto gettonate dai cybercriminali per diffondere pericolosi raggiri. La nuova truffa WhatsApp non fa eccezione. Ecco perché è importante conoscere alcune buone abitudini che permettono di proteggersi maggiormente da questi veri e propri attacchi criminali del web: