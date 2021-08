Post-it in offerta speciale, il giorno giusto per fare scorte

Segnati questo appuntamento. Annota questa cosa da fare. Prendi appunti su quel libro. Non dimenticare che più tardi devi uscire per una commissione. Segnati la password (ma poi butta via tutto). Hai segnato le cose da fare oggi? Mi raccomando, tieni traccia di quella pagina importante. Che tu voglia circondare lo schermo di appunti, o che tu voglia farcire il libro di annotazioni, o che la tua scrivania sia pronta a essere riempita di “to do”, ti serviranno innumerevoli Post-it. Ma sei fortunato, perché OGGI è il giorno giusto.

Il motivo è semplice: sono in sconto. Ne puoi trovare di vari formati, adesivi o meno, con più colori o di un colore solo, ma sempre e comunque in grandi confezioni che ti saranno utili per tutta la stagione.

Post-it in offerta

Non mentire: li usi anche tu. Eccome se li usi, perché sono un'invenzione fondamentale ed uno strumento indispensabile per organizzarsi e fare ordine tra le proprie idee, nella propria agenda quotidiana, tra i propri appunti, sui propri libri. C'è chi li distribuisce attorno alla cornice del monitor, chi ne circonda la base sulla scrivania e chi preferisce appenderli ad una lavagna apposita (questa, ad esempio, è meravigliosa). E poi c'è chi tempesta il frigorifero, la cui superficie lucida ben si adatta tanto agli adesivi quanto ai magneti.

Insomma, se usi i Post-it in qualsiasi modo, oggi è il giorno ideale di farne una scorpacciata sapendo che tanto prima o poi li userai: tanto vale riempire un cassetto sapendo di risparmiare. Qualche esempio:

Prendi un post-it e scrivi “entro oggi devo comprare i post-it”. Poi appendilo di fianco al monitor. O clicca qui e ordina subito, onde evitare di dimenticarsene nonostante tutto.