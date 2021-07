Poste Italiane e Amazon, di nuovo insieme per l'e-commerce in Italia

Nuova stretta di mano tra Poste Italiane e Amazon: le due realtà hanno rinnovato la partnership già in essere, con un accordo dalla durata triennale che mira a soddisfare la domanda in costante crescita dei clienti che scelgono la piattaforma di e-commerce per i loro acquisti, spesso approfittando delle offerte aggiornate di continuo sullo store.

e-commerce: Poste Italiane e Amazon di nuovo insieme

La S.p.A. nostrana si occuperà della consegna dei prodotti, con la volontà dichiarata di mettere in campo una nuova serie di servizi innovativi. Ecco quanto si legge nel comunicato stampa che abbiamo ricevuto in redazione.

Grazie all'impiego delle reti e degli asset logistici del Gruppo Poste Italiane, saranno garantiti servizi innovativi e soluzioni di consegna “veloci” su tutto il territorio nazionale. In particolare, nelle principali città italiane, le consegne saranno effettuate fino alle ore 20 e al sabato mattina, mentre per le aree logisticamente più complesse, quali il Sud e le principali isole, è previsto un potenziamento delle attività logistiche di connettività anche attraverso la compagnia aerea di Poste Italiane.

Che si tratti di un laptop, di un libro oppure di un elettrodomestico, poco cambia: Amazon ha costruito la propria fortuna in ambito e-commerce anche grazie all'attenzione riposta sulla logistica e l'intenzione del gruppo è quella di mantenere alta l'asticella.