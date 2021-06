PostePay: da Poste Italiane si paga anche con Alipay

Al via in alcuni uffici postali del paese il progetto pilota di PostePay che consente ai clienti di pagare con il wallet di Alipay agli sportelli gestiti da Poste Italiane. Per il momento sono coinvolti quelli di Roma Beethoven, Milano Sarpi, Prato e Firenze, ma presto la disponibilità raggiungerà le 12.800 location di tutto il territorio.

Poste Italiane: Alipay per i pagamenti mobile

Il funzionamento è semplice: l'operatore seleziona Alipay come metodo di pagamento per gestire la transazione, chi si trova di fronte inquadra il codice QR mostrato sul pad e autorizza il versamento digitando il PIN oppure eseguendo il riconoscimento biometrico (tramite lettura del viso o dell'impronta digitale). Questo il commento di Rodrigo Cipriani Foresio, Country Manager di Alipay Sud Europa.

Siamo particolarmente orgogliosi di questa collaborazione con Poste Italiane, con cui condividiamo lo spirito di innovazione. Entrambe le società stanno proponendo un nuovo modello di pagamenti mobile, in cui il cliente riacquista centralità attraverso l'uso di un'app che può gestire una transazione attraverso l'uso dei QR code e può disporre di sconti e servizi in un unico ambiente digitale di facile fruizione.

È l'esito di una partnership annunciata all'inizio dello scorso anno. Si amplia così la gamma di possibilità messa a disposizione dei clienti di Poste Italiane per completare le operazioni allo sportello. Prosegue Cipriani Foresio.

Poste Italiane e Alipay sono state antesignane e leader nei rispettivi mercati di questo nuovo approccio al mondo dei payment, e riteniamo che da questa collaborazione potranno scaturire ulteriori sinergie per aiutare il settore retail a diventare digitale e aperto all'internazionalizzazione.

La piattaforma Alipay, particolarmente diffusa in Cina e tra i cittadini del paese asiatico residenti altrove, è controllata da Ant Goup (Jack Ma, gruppo Alibaba).