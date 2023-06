Potente notebook HP: il prezzo su Amazon scende sotto i 700€

Sei pronto per l’acquisto di un potente notebook che non solo soddisferà tutte le tue esigenze informatiche, ma ti offrirà anche un incredibile rapporto qualità-prezzo? Allora non puoi lasciarti sfuggire l’offerta su Amazon, dove il prezzo di questo notebook HP è sceso sotto i 700 euro.

Ora puoi portarlo a casa al prezzo speciale di 699,99 euro invece dei precedenti 749,99 euro. È un’opportunità da non perdere, quindi preparati a scoprire tutte le straordinarie caratteristiche di questo notebook.

Notebook HP: eleganza, potenza e convenienza in un solo pacchetto

Partiamo dal sistema operativo: questo notebook HP è equipaggiato con Windows 11 Home, il sistema operativo più recente che ti offrirà un’esperienza fluida e intuitiva. Potrai sfruttare al massimo tutte le funzionalità e le applicazioni che desideri, senza limiti.

Il processore Intel Core i5-1155G7 è il cuore pulsante di questo notebook. Grazie alla sua potenza e alla sua efficienza energetica, sarai in grado di gestire facilmente le tue attività quotidiane, sia che si tratti di lavorare su documenti, guardare video in streaming o giocare a giochi leggeri. Affronta le tue attività con fiducia, sapendo di avere un processore affidabile e performante al tuo fianco.

La memoria di questo notebook non ti deluderà. Con 8 GB di RAM e un SSD da 512 GB, avrai ampio spazio per archiviare tutti i tuoi file, documenti, foto e video. La velocità di accesso ai dati sarà sorprendente e potrai avviare il sistema e le applicazioni in modo rapido e senza intoppi.

L’imponente display da 17,3 pollici è un vero spettacolo per gli occhi. Con una risoluzione Full HD (1920 x 1080) e tecnologia IPS, potrai goderti immagini nitide, colori vivaci e un’ampia angolazione di visione. Grazie alla finitura antiriflesso, potrai lavorare o guardare i tuoi contenuti preferiti anche in ambienti luminosi senza essere disturbato dai riflessi fastidiosi.

La tastiera Natural Silver di dimensioni standard, dotata di tastierino numerico, renderà l’input dei dati un’esperienza confortevole e precisa. Digita con facilità e velocità, sia che tu stia scrivendo documenti, chattando con gli amici o giocando.

Questo notebook HP è l’opzione ideale per chi cerca prestazioni elevate a un prezzo conveniente. Con il suo potente processore, una generosa quantità di memoria e un display straordinario, sarai pronto ad affrontare qualsiasi sfida informatica. E grazie alla riduzione di prezzo su Amazon, puoi portarlo a casa a soli 699,99 euro, risparmiando oltre 50 euro rispetto al prezzo precedente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.