Potente tablet Android 13 con 2K e 16GB RAM: 100€ di sconto con coupon

Se sei alla ricerca di un tablet Android che possa soddisfare tutte le tue esigenze, non cercare oltre. Il Teclast T50 Pro è qui per offrirti un’esperienza avanzata di tablet a un prezzo che non potrai resistere.

Con l’offerta attuale su Amazon, puoi portare a casa il Teclast T50 Pro a soli 199,99 euro invece di 299,99 euro, grazie a un fantastico sconto di 100 euro, ottenibile grazie al coupon presente in pagina.

Tablet Teclast T50 Pro: Android 13, 2K e non solo

Il Teclast T50 Pro si presenta con 16 GB di RAM (8 GB LPDDR4 + 8 GB virtuali espandibili) e 256 GB di ROM. Con un chip di archiviazione ad alta velocità UFS2.2 da 256 GB e la possibilità di espandere la capacità tramite schede Micro SD fino a 2 TB, avrai a disposizione un’enorme quantità di spazio per archiviare i tuoi giochi, video e file audio preferiti. Il sistema operativo Android 13, certificato GMS e compatibile con Google Play Store, ti offre un’esperienza Android senza compromessi.

Il display BOE 2K da 11 pollici del Teclast T50 Pro ti regala una visione straordinaria con colori vivaci e dettagli nitidi. Grazie alla tecnologia TDDI, il sensore tattile è integrato nello schermo LCD, offrendoti una risposta al tocco immediata e precisa. La fotocamera posteriore da 20 MP di Sony ti consente di catturare momenti preziosi con una qualità eccezionale, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Con il processore MTK octa-core G99, il Teclast T50 Pro offre prestazioni elevate con un punteggio AnTuTu fino a 400.000 punti. La batteria da 8000 mAh ti offre fino a 11 ore di utilizzo, perfetto per goderti film, serie TV e ascoltare musica durante tutto il giorno. La tecnologia termica avanzata mantiene il tablet fresco anche durante le attività più intense.

Il Teclast T50 Pro supporta il posizionamento satellitare, la connessione WiFi e Bluetooth 5.0. Con il supporto dual 4G e GPS, rimani sempre connesso ovunque tu sia. I quattro altoparlanti da 3 watt offrono un audio potente e coinvolgente, per un’esperienza audiovisiva completa. Inoltre, il design leggero e resistente in alluminio lavorato a CNC lo rende facile da portare ovunque.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità di possedere un tablet Android potente e versatile a un prezzo imbattibile. Aggiungi subito il Teclast T50 Pro al tuo carrello e goditi prestazioni straordinarie e un’esperienza di tablet senza pari.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.