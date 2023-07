Potentissima soundbar LG con Dolby Atmos: su Amazon al 48% di sconto

Se ami il suono avvolgente dei cinema e desideri trasformare la tua casa in una sala cinematografica, questa è l’occasione che stavi aspettando. Su Amazon, puoi trovare la potente soundbar LG S80QY con Dolby Atmos al 48% di sconto, a soli 469 euro invece di 899 euro.

Vediamo insieme tutte le incredibili funzionalità di questa soundbar e perché è l’accessorio audio ideale per migliorare la tua esperienza di ascolto e gaming.

Soundbar LG in offerta: il cinema a casa tua, davvero

La soundbar LG S80QY è dotata di 3.1.3 canali e una potenza totale di 480W, garantendo un suono avvolgente e coinvolgente. Il subwoofer wireless aggiunge profondità e dinamicità all’audio, portando il cinema direttamente a casa tua. Inoltre, lo speaker centrale up-firing migliora l’udibilità delle voci nei film e nei programmi televisivi, offrendo una chiarezza audio senza precedenti.

Goditi un audio ancora più realistico e coinvolgente con Dolby Atmos, IMAX Enhanced e DTS:X. La soundbar LG S80QY ti immergerà nel suono, regalandoti una sensazione di profondità e spazialità come mai prima d’ora. Ogni dettaglio sonoro verrà riprodotto in modo impeccabile, trasformando ogni momento di ascolto in un’esperienza straordinaria.

E se sei un appassionato di videogiochi, la soundbar LG S80QY è la scelta ideale. Collega la tua console alla porta HDMI e immergiti nell’azione con una risoluzione fino a 4K e VRR fino a 60fps per eliminare il tearing dell’immagine. Ogni colpo, ogni passo e ogni effetto sonoro saranno resi con precisione, permettendoti di vivere il gioco al massimo delle emozioni.

Collegandola al tuo wifi di casa puoi ascoltare la tua musica preferita su Spotify oppure gestire la soundbar utilizzando i comandi vocali del tuo assistente Google o Alexa. L’integrazione con gli assistenti virtuali ti permette di controllare facilmente la soundbar e accedere a tutte le tue funzioni preferite senza alzare un dito.

Se hai un TV LG, avrai un’esperienza ancora più integrata con la soundbar LG S80QY. Utilizza il telecomando del tuo TV per controllare la soundbar e sfrutta il processore del TV per migliorare la resa audio in base al contenuto. L’armonia tra soundbar e TV LG garantirà prestazioni ottimali e un’esperienza audio unica.

La soundbar LG S80QY è la scelta perfetta per chi vuole godersi un’esperienza audio cinematografica direttamente a casa. Con il 48% di sconto disponibile su Amazon, non puoi farti sfuggire questa opportunità. Trasforma il tuo spazio di intrattenimento in una sala cinematografica con il suono avvolgente di Dolby Atmos, IMAX Enhanced e DTS:X. Goditi i tuoi giochi con una qualità audio eccezionale e sfrutta la connettività Wi-Fi e l’integrazione con gli assistenti virtuali per un controllo facile e intuitivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.