Potenza e praticità con il piccolo Beelink U55 con processore Intel

Se sei alla ricerca di un buon Mini PC che non costi troppo, ma offra performance consistenti, allora abbiamo un’interessante soluzione per te. Si tratta del Beelink U55, un computer equipaggiato con processore Intel in grado di sostituire una postazione da ufficio.

Mini PC Beelink U55: caratteristiche tecniche

A spingere il PC troviamo un Intel Core i3-5005U, una CPU da 2 core e 4 thread con una frequenza massima di 2GHz. A questo si affiancano 8GB di memoria RAM e un SSD M.2 da 256GB, naturalmente espandibile. La memoria di massa, infatti, può essere estesa sia sostituendo l’SSD preinstallato con uno più capiente, sia aggiungendo un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Si tratta, ovviamente, di un computer senza enormi pretese, ma ideale per le attività quotidiane. Perfetto per l’elaborazione di documenti con Office, la navigazione web e la fruizione di contenuti multimediali. Adatto, quindi, sia a casa che in ufficio per il lavoro o lo studio, oltre che per l’intrattenimento su Netflix, Prime Video o Disney+. Una buona alternativa anche ai tradizionali box TV come media center da avere sempre con sé.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono 4 di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. A queste si aggiunge una quinta porta frontale, in questo caso Type-C, comoda per la connessione dei dispositivi mobili più recenti. Due le uscite audio/video, entrambe HDMI, che permettono di collegare contemporaneamente due monitor con una risoluzione massima di 4K. Non manca naturalmente la porta RJ45 Gigabit LAN che consente di navigare alla massima velocità e stabilità grazie al cavo ethernet. Chiudono la dotazione le immancabili connessioni wireless che includono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.0.

Grazie ad uno sconto del 18%, il PC è acquistabile su Amazon a soli 244 euro per un risparmio di 55 euro sul prezzo di listino.