Potenzia il tuo portfolio di criptovalute: tre crypto per veri trader

Il movimento dei prezzi di XRP è lento da alcune settimane, causando apprensione tra gli investitori. Nel frattempo, Maker è in costante aumento e, con l’ondata rialzista in pieno svolgimento, gli esperti hanno una prospettiva positiva per Maker. Tuttavia, l’interesse predominante degli investitori si è spostato verso Rebel Satoshi. Andiamo ad approfondire per determinare quale tra XRP, $RBLZ e MKR si distingue come la migliore criptovaluta da acquistare, secondo le opinioni degli esperti.

Previsione del prezzo XRP: XRP si radunerà dopo la corsa ribassista?

Il 31 dicembre, in un’iniziativa pionieristica volta a trasformare il settore dei servizi di rimesse internazionali, SBI Remit, una filiale di SBI VC Trade e parte di SBI Japan, ha collaborato con Ripple e SBI Ripple Asia per svelare una soluzione innovativa che utilizza XRP.

XRP ha stretto molte partnership negli ultimi mesi, ma non ha ancora influenzato positivamente il prezzo di XRP. Il 31 dicembre, XRP veniva scambiato a 0,61 dollari, per poi scendere a 0,59 dollari il 4 gennaio, con un aumento del 3,28%. Nel frattempo, gli esperti di mercato sono ribassisti nei confronti di XRP a causa del suo lento movimento dei prezzi. Pertanto, prevedono che l’XRP scenderà a 0,53 dollari prima di metà febbraio.

D’altro canto, alcuni analisti hanno una prospettiva rialzista a causa delle collaborazioni che XRP ha raccolto negli ultimi mesi. Pertanto, si aspettano che XRP raggiunga 1,15 dollari prima di febbraio. A causa di questa previsione negativa per XRP, gli analisti di mercato e i trader consigliano agli investitori di spostarsi su MKR o $RBLZ di Rebel Satoshi.

Previsione del prezzo del produttore: l’ultimo aggiornamento stimolerà il rialzo di MKR?

Il 21 novembre, Maker ha annunciato la proposta di aggiustamento dei parametri avanzata da BlockAnalitica, una società di gestione del rischio. Queste raccomandazioni comprendono una diminuzione del tasso base, del tasso di risparmio Dai e delle commissioni di stabilità. Da questo annuncio, il valore di Maker è aumentato. Il 7 novembre, MKR veniva scambiato a 1.295,25 dollari, ma è aumentato a 1.778,59 dollari, rappresentando un pump del 37,32% per Maker. Gli analisti prevedono che questa impennata continuerà per Maker a causa dell’ondata rialzista del mercato delle criptovalute. Pertanto, prevedono che MKR raggiungerà i 2.500,58 dollari prima di giugno.

Al contrario, alcuni analisti sono pessimisti su Maker a causa dei recenti segnali del Relative Strength Index, che indicano che la moneta è ipercomprata. Pertanto, MKR potrebbe essere scambiato a 1.528,59 dollari a febbraio.

Rebel Satoshi si prepara al lancio di febbraio con la promessa di un rendimento prevendita del 150% per gli investitori

Rebel Satoshi, un’iniziativa di monete meme guidata dalla comunità, è in missione per contrastare la crescente ondata di centralizzazione, traendo ispirazione sia da Satoshi Nakamoto che da Guy Fawkes. Prendendo il nome da Nakamoto, Rebel Satoshi commemora Guy Fawkes’ Night con il suo lancio il 5 novembre.

Governato dal token $RBLZ standard ERC-20, Rebel Satoshi punta a una capitalizzazione di mercato di 100 milioni di dollari per $RBLZ. Il progetto prevede di quotare $RBLZ sui principali DEX a febbraio. Attualmente al terzo round di prevendita, è iniziato con l’Early Bird Round a $ 0,010 per $RBLZ, per poi passare al Citizens Round 3 a $ 0,020 con un notevole aumento del 100%.

Con l’avanzare della prevendita, $RBLZ è destinato a registrare un aumento del 25%, raggiungendo il prezzo di lancio di $ 0,025. Di conseguenza, gli esperti del settore pubblicizzano $RBLZ come una delle migliori criptovalute in cui investire attualmente.



