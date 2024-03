Povere Creature arriva su Disney+! Guardalo a 1,99€ per 3 mesi

La nuova promozione messa a disposizione degli utenti da Disney+ sconta il costo dell’abbonamento Standard con pubblicità del 66%. Hai letto bene! Questo sconto ti consente infatti di ridurre il costo da 5,99 euro al mese a soli 1,99 euro al mese per 3 mesi. I servizi offerti da questo piano offrono, non solo una qualità video fino a 1080p Full HD per permetterti di vedere al meglio i tuoi contenuti preferiti, ma anche la possibilità di effettuare 2 riproduzioni simultaneamente. Grazie a questa piattaforma, dal 14 marzo puoi avere l’opportunità di vedere Povere Creature, la storia fantastica di Bella Baxter, direttamente sullo schermo del tuo dispositivo.

Quale occasione migliore, se non questa, per avere a disposizione nuovi film e serie Originali in esclusiva, classici senza tempo e successi recenti di Walt Disney Animation Studios, Commedie, drama, true crime ma non solo. Disney+ ti consente anche di avere direttamente a casa tua storie per tutte le età dai creatori Pixar, l’intera saga di Star Wars, tanti film e serie dal Marvel Cinematic Universe. Non mancano, inoltre, documentari National Geographic e serie unscripted.

Disney+: Povere Creature direttamente a casa tua

Diretto da Yorgos Lanthimos, con Emma Stone e Mark Ruffano, Povere creature è un film di genere sentimentale uscito al cinema il 25 gennaio 2024 e distribuito da The Walt Disney Company Italia.

Il film è stato presentato all’ottantesima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove si è aggiudicato il Leone d’oro al miglior film e successivamente il Golden Globe per il miglior film commedia o musicale ed il Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale, per Emma Stone.

Approfitta subito della promozione che ti consente di abbonarti al costo di soli 1,99 euro al mese anzichè 5,99 per tre mesi sul piano Standard con pubblicità.