Povere Creature in anteprima su Disney+: vedilo subito a €1.99

Se sei un fan dei classici e delle nuove produzioni Disney, oltre che i famosi cinecomics Marvel, i cartoni in CGI Pixar, Star Wars o documentari come National Geographic, allora Disney+ è sicuramente la piattaforma streaming che fa al caso tuo. Questo servizio di streaming offre un mondo di contenuti senza limiti, pronto per soddisfare ogni tua voglia di avventure, emozioni e magia. Soprattutto per l’arrivo di Pover Creature il prossimo 14 marzo, in anteprima esclusiva nella piattaforma.

Puoi farlo a partire da 1,99€ scegliendo il piano base, attualmente in sconto.

Cosa offre Disney+?

Grandi classici : rivivi i classici intramontabili come “Il Re Leone”, “La Bella e la Bestia” e “Cenerentola”. I personaggi che hanno segnato la tua infanzia sono pronti a farti compagnia.

: rivivi i classici intramontabili come “Il Re Leone”, “La Bella e la Bestia” e “Cenerentola”. I personaggi che hanno segnato la tua infanzia sono pronti a farti compagnia. Cinecomics : entra nell’universo dei supereroi con film epici come “Avengers: Endgame”, “Black Panther” e “Guardians of the Galaxy”. Le tue battaglie preferite e i tuoi eroi preferiti ti aspettano.

: entra nell’universo dei supereroi con film epici come “Avengers: Endgame”, “Black Panther” e “Guardians of the Galaxy”. Le tue battaglie preferite e i tuoi eroi preferiti ti aspettano. Pixar : la sezione dedicata ai cartoni realizzati con l’iconica CGI dell’azienda, come “Toy Story”, “Up” e “Inside Out”. Lasciati trasportare in mondi fantastici e colorati.

: la sezione dedicata ai cartoni realizzati con l’iconica CGI dell’azienda, come “Toy Story”, “Up” e “Inside Out”. Lasciati trasportare in mondi fantastici e colorati. Star Wars : la sezione dedicata alla celebre saga di Lucas, dove trovi sia tutti i film che le serie dedicate, senza perdertene una.

: la sezione dedicata alla celebre saga di Lucas, dove trovi sia tutti i film che le serie dedicate, senza perdertene una. National Geographic : esplora il pianeta Terra con documentari mozzafiato. Dalle profondità degli oceani alle vette delle montagne, scoprirai meraviglie naturali e storie affascinanti.

: esplora il pianeta Terra con documentari mozzafiato. Dalle profondità degli oceani alle vette delle montagne, scoprirai meraviglie naturali e storie affascinanti. Contenuti vari: spazia tra qualsiasi tipologia di contenuti in streaming, tra serie, film e programmi TV.

Il piano base, ora in sconto a soli 1,99€, ti permette di abbonarti per almeno 3 mesi e guardare i video a risoluzione FullHD a 1080p. Puoi inoltre riprodurre simultaneamente i contenuti su 2 dispositivi in contemporanea, ma è tuttavia compresa la pubblicità.

In alternativa, puoi anche scegliere tra i piani “Standard” e “Premium” senza pubblicità e con possibilità di riprodurre su più dispositivi a una risoluzione più elevata.