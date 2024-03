Povere creature su Disney+ dal 14 marzo: abbonati a 1,99€

Povere creature è un film di genere sentimentale uscito al cinema il 25 gennaio 2024 e distribuito da The Walt Disney Company Italia. Diretto da Yorgos Lanthimos, con Emma Stone e Mark Ruffano, Povere creature è vincitore del premio Oscar e arriverà il 14 marzo su Disney+ in esclusiva per gli abbonati alla piattaforma streaming!

Povere creature: su Disney+ dal 14 marzo

Sinossi Povere Creature

Povere Creature, film diretto da Yorgos Lanthimos, racconta la storia di Bella Baxter (Emma Stone), una donna moderna dal carattere un po’ lunatico e così emancipata da avere una sessualità molto spigliata per il suo tempo. Un giorno la donna, mentre cerca di sfuggire al marito, un uomo molto violento, ha un incidente e muore affogata. Grazie a un esperimento del dottor Godwin Baxter (Willem Dafoe), uno scienziato brillante e poco ortodosso, Bella torna stranamente a vivere, protetta da chi le ha ridato la vita. Sotto la guida di Baxter, la donna rediviva avverte, però, un profondo desiderio di imparare.

Bramosa di fare ritorno a quella mondanità che tanto le manca, Bella decide di fuggire insieme a Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo), un avvocato noto non solo per la sua abilità nella professione, ma anche per la sua dissolutezza. I due vivono una travolgente avventura di continente in continente, mentre Bella, ormai totalmente libera da ogni giudizio del suo tempo, è sempre più decisa a difendere ogni forma di disuguaglianza ed emancipazione.

