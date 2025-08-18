 Power bank 10000mAh con ricarica rapida in offerta lampo su Amazon
Questo power bank da 10000mAh del marchio INIU è perfetto per ricaricare velocemente i tuoi dispositivi in giro, anche i più esigenti.
Un caricatore portatile potente, leggero e compatto allo stesso tempo è questo power bank da 10.000mAh del marchio INIU. Dal design sottilissimo, con potenza da 22.5W per la ricarica rapida e porta USB-C sia ingresso che uscita oggi lo acquisti su Amazon a soli 26,99 euro.

Mini power bank

Le caratteristiche del power bank

Il power bank si presenta con un formato il 30% più piccolo e il 15% più leggero rispetto le proposte simili della concorrenza: questo ti permette di portarlo facilmente con te senza che sia un peso e, grazie alle sue dimensioni, sta letteralmente persino in tasca.

INIU Power Bank, 22,5W 10000mAh Il Più Leggero Ricarica Rapida Powerbank, PD3.0 QC4.0 USB C Input & Output Caricatore Portatile per iPhone 16 15 14 13 12 Pro Max Mini Plus Samsung Huawei iPad Pro

INIU Power Bank, 22,5W 10000mAh Il Più Leggero Ricarica Rapida Powerbank, PD3.0 QC4.0 USB C Input & Output Caricatore Portatile per iPhone 16 15 14 13 12 Pro Max Mini Plus Samsung Huawei iPad Pro

26,99 31,99€ -16%
Parlando di prestazioni pure abbiamo la ricarica rapida a 22,5W, il supporto PD 3.0 e QC 4.0 e tutto questo si traduce nella possibilità di portare un iPhone di ultima generazione, per fare un esempio, al 60% in soli 25 minuti. Inoltre, a differenza della maggior parte dei power bank, dispone di una porta USB-C con funzione uscita/ingresso: quindi puoi utilizzarla sia per caricare che per alimentare qualsiasi dispositivo compatibile.

Comunque, in totale offre tre porte (2 USB-C e 1 USB-A) con cui ricaricare altrettanti dispositivi contemporaneamente. La confezione include, infine, oltre al power bank anche un cavo USB-A/USB-C da 30 centimetri e il manuale utente.

Pubblicato il 18 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
18 ago 2025
