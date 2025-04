Power Bank 12000mAh 100W: potentissimo e rapidissimo, 30% di sconto su Amazon

UGREEN Nexode è un potente power bank da 12000mAh con ricarica rapida da 100W oggi al centro di una fantastica offerta su Amazon. Potenza pura in formato compatto, capace di ricaricare anche un laptop, applicando il coupon sconto che trovi in pagina puoi pagarlo soltanto 34,99 euro invece di 49,99.

Power Bank 12000mAh 100W: le caratteristiche

Andiamo a vedere qualche dato: questo power bank può ricaricare un MacBook Air al 51% in appena 30 minuti o un iPhone 16 al 50% nello stesso tempo. Grazie ai 12.000mAh di capacità hai più di una ricarica completa per uno smartphone di ultima generazione che avviene sempre in maniera rapida visto il supporto PD 3.0.

Molto interessante è il doppio output USB-C e USB-A con cui ricaricare due dispositivi contemporaneamente, mentre il display LED ti indica esattamente quanto ti resta. Il design compatto e cilindrico lo rende perfetto anche per infilarlo nello zaino o nella tasca della giacca: del resto è leggero, elegante e costruito con materiali resistenti.

Perfetto quindi per smartphone, tablet, laptop, accessori o console da gioco portatile: questo power bank è una vera potenza. Applica il coupon sconto per pagarlo soltanto 34,99 euro invece di 49,99.