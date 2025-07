Power Bank 26800mAh: potente, multiporta e in maxi sconto (-38%)

Il power bank da 26.800mAh del marchio Charmast protagonista di questa offerta su Amazon è un’ottima soluzione per dare una botta di ricarica al tuo smartphone o tablet ovunque ti trovi e con la possibilità di ricaricarlo più volte. Il prezzo in sconto è di soli 24,99 euro invece di 39,99, con spedizione Prime e consegna in un giorno.

Il power bank è compatibile con device di qualsiasi marca ed è dotato di 4 uscite USB intelligenti (3 USB-A e 1 USB-C) che ti danno modo di ricaricare anche più dispositivi contemporaneamente senza perdere potenza. Le 3 porte di ingresso (Type-C, Micro-USB e Lightning) aprono la strada alla ricarica dello stesso power bank con qualsiasi cavo tu abbia a disposizione.

La porta USB-C è bidirezionale, quindi puoi usarla sia per caricare l’accessorio che per il tuo dispositivo con la massima velocità possibile. Tutto è gestito da un sistema intelligente di riconoscimento automatico che regola la potenza in uscita in base al dispositivo allo scopo di evitare surriscaldamenti, cortocircuiti e danni alle batterie da sovraccarico.

Dal design slim e portatile, con un corpo spesso solo 14 mm e rivestito di una comoda finitura in gomma morbida, è un power bank robusto, sicuro e super capiente da avere sempre con te. Acquistalo ora a soli 24,99 euro invece di 39,99.