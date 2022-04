Power Bank ad Energia Solare: POCHI PEZZI a Prezzo Stracciato

Avere lo smartphone sempre carico è un’esigenza primaria in questo periodo storico ed è buona norma portare sempre con sé un power bank, per ricaricare il dispositivo in caso di emergenza. Il brand iPosible evolve questo concetto all’estrema potenza, proponendo un power bank ad energia solare, che sfrutta 4 ampi pannelli per ricaricare lo smartphone da ovunque e in qualsiasi momento.

In occasione delle Offerte di Primavera, il caricatore solare è in offerta su Amazon a 37,35€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo solito. Si tratta di un’offerta lampo, quindi destinata a scadere entro qualche ora.

Questa prodotto è davvero interessante ed è perfetto da tenere in borsa quando si è in viaggio o in campeggio. Basta aprire i 4 pannelli a favor di sole e collegare smartphone, tablet o altri dispositivi tramite le porte USB-A con un semplice cavo di ricarica. In pochi secondi il power bank inizierà a catturare energia e a trasferirla ai dispositivi collegati, consentendo alla batteria di ricaricarsi in maniera green e completamente gratis.

Un caricatore di questo tipo potrebbe far comodo a chiunque, meglio approfittare dell’offerta di oggi per portarsi a casa l’ottimo power bank solare di iPosible. Oggi si trova in offerta su Amazon a 37,35€, per un tempo limitato e fino ad esaurimento scorte. Si tratta di un prodotto Prime, spedito senza alcun costo aggiuntivo e consegnato entro 1-2 giorni lavorativi.

