Power bank magnetico 10.000mAh con ricarica rapida: offerta A TEMPO su Amazon (-30%)

Anker Zolo è un power bank da 10.000mAh pensato principalmente per iPhone vista la compatibilità con la tecnologia magnetica MagSafe, ma comunque utilizzabile anche con altri dispositivi via cavo. Oggi è in offerta lampo su Amazon a soli 27,99 euro invece di 39,99, con prezzo che include la spedizione Prime per gli iscritti al servizio.

Il power bank sfrutta la ricarica wireless magnetica da 7.5W con iPhone: ti basterà appoggiarlo sulla parte posteriore di un melafonino dalla serie 13 in su per iniziare subito la ricarica. In alternativa, così da poterlo utilizzare anche con altri dispositivi, hai il cavo USB-C per sfruttare la potenza massima di 30W e dunque completare la ricarica in pochissimo tempo.

Il rivestimento in silicone magnetico morbido al tatto e che non graffia lo smartphone offrendo una presa stabile denota una cura nel dettaglio anche dal punto di vista estetico. Per la sicurezza, invece, è dotato di un sistema di controllo della temperatura che fa sì che la ricarica wireless avvenga in maniera sempre sicura senza surriscaldamenti che possano danneggiare la batteria del telefono.

La confezione include tutto quello che serve: il power bank, il cavo USB-C e i foglietti per la garanzia. Subito pronto all’uso, sarà il compagno compatto che può salvarti la giornata. Acquistalo ora a soli 27,99 euro invece di 39,99 su Amazon.