Power bank magnetico 10000mAh con MagSafe in doppio sconto Amazon

Il power bank magnetico Baseus da 10000mAh è la soluzione che cercavi per avere un accessorio capace di fornire una ricarica veloce, immediata e soprattutto wireless al tuo dispositivo: particolarmente indicato naturalmente con iPhone vista la compatibilità con la tecnologia MagSafe. Oltre allo sconto già disponibile puoi attivarne un secondo spuntando la casella del coupon che trovi in pagina: il prezzo finale sarà di 25,19 euro invece di 39,99.

Il power bank offre una potenza in uscita massima fino a 22,5W via cavo e fino a 15W in modalità wireless ed è compatibile con gli iPhone dotati di questa tecnologia, dalla famiglia 12 in su. Naturalmente, se utilizzi il cavo, puoi sfruttarlo anche con smartphone di altre marche.

La sua peculiarità però è proprio la presenza di magneti N52 incorporati che tengono il power bank ben saldo all’iPhone in qualsiasi situazione, anche se ti trovi in movimento e in viaggio. Basta appoggiarlo sulla parte posteriore del dispositivo per far partire la ricarica.

La sua capacità ti darà modo di ricaricare completamente il tuo telefono fino a quasi due volte e, grazie a un apposito chip AI interno, non scalda nemmeno mantenendo le temperature ottimali anche mentre ricarica.

Ultracompatto e leggerissimo, è perfetto da tenere in tasca o nello zaino. Applica il coupon sconto e pagalo soltanto 25,19 euro invece di 39,99.