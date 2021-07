Power bank MINI: lo metti in tasca PAGANDOLO POCO

Sei in cerca di un power bank super portatile? Sei nel posto giusto perché questo in promozione è più piccolo di una carta di credito ed è perfetto per te. Lo paghi appena 15,29€ su Amazon grazie alla doppia promozione. Cosa aspetti?

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Mini power bank pazzesco: piccolo ma super funzionale

Il Mini power bank proposto da Charmast è in promozione e rappresenta un'occasione che non puoi perdere per qualunque motivo. Super tascabile te lo porti dove vuoi ed hai sempre una chance di ripristinare la tua carica con poco e niente.

Con una capacità di 10000mAh ricarichi lo smartphone fino a due volte consecutive nella maggior parte dei casi, nonostante questa possa variare a seconda del modello. Quindi prima di cliccare su “acquista”, verifica a quanto ammonta la batteria del tuo smartphone per essere sempre sicuro.

Ha due porte integrate: una USB C e una USB A. La prima ti permette di ricarica quasi tutti i modelli di smartphone in commercio oltre a tablet e console gaming del calibro della Nintendo Switch. La seconda, invece, si adatta ad altre esigenze.

Infine, in confezione arriva anche una comoda custodia che ti permette di conservarlo e di evitare che si possa rovinare.

Non è un portento? Acquista subito questo mini power bank su Amazon a soli 15,29€ attivando il coupon. Il doppio sconto è un'offerta che non puoi farti scappare. Le spedizioni sono operate in appena due giorni se sei abbonato Prime. Se invece sei cliente standard non avere timore: con le consegne nei punti di ritiro non spenderai neanche un euro.