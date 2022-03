Power Bank minuscolo: carica integrale assicurata (11€)

So bene cosa significa fare i conti con uno smartphone la cui batteria sta iniziando a fare un po’ i capricci. Se vuoi essere sicuro che quando sei fuori casa tu non debba correre in cerca di una presa vibra, con questo mini Power bank che ti infili letteralmente in tasca non puoi che andare sul sicuro.

Quando ti dico che è piccolo non mento, sta letteralmente nel palmo di una mano e occupa uno spazio pressoché inesistente all’interno delle tue borse, dei tuoi cappotti o ancora delle tue tasche. Ora che in promozione su Amazon a soli €11,19 credo che sia proprio un acquisto da fare a cuore leggero. Per ottenere questo prezzo di favore, apri la pagina e spunta immediatamente il coupon prima che sia troppo tardi.

Se possiedi un abbonamento Prime, lo ricevi a casa senza costi aggiuntivi e in pochissimo tempo.

Power bank dalle dimensioni minime ma funzionale all’ennesimo livello

Avere una ricarica d’emergenza sempre con te non può far mai male soprattutto se ti devi ritrovare a passare tante ore fuori casa senza la certezza che la batteria del tuo smartphone ce la possa fare.

Grazie a un singolo acquisto economico ma funziona la virgola elimini questo problema dalla tua mente e ottieni indietro un prodotto che amerai alla follia.

In modo particolare, questo Power bank ha una batteria da 5000 mAh. Non solo è leggero e portatile ma grazie alla sua garanzia di sicurezza e al microchip intelligente integrato puoi stare sicuro di poterlo utilizzare su qualunque dispositivo senza timore di creare danni.

Per farti sapere quanta energia residua è rimasta al suo interno, sulla parte frontale è presente un piccolo led composto da quattro segmenti. Ogni qualvolta che livello diminuirà, uno di questi smetterà di illuminarsi per renderti subito ovvio quanta energia è rimasta.

Insomma, semplicissimo ma estremamente funzionale. Acquista con un solo click questo Power bank su Amazon ma mi raccomando, ricordati di spuntare il coupon per portartelo a casa con appena €11 e qualche centesimo. Le spedizioni sono completamente gratuite se possiedi un abbonamento Prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.