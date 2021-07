Questo power bank solare vi farà ricaricare in qualsiasi momento

Quello che ti proponiamo oggi è un interessante power bank da portare ideale per chi durante le vacanze desidera muoversi spesso. Si tratta del Poweradd Apollo 26.800mAh, un caricabatteria portatile piuttosto compatto, ma ricco di funzionalità e soprattutto resistente a tutto, a meno di 25 euro.

Power bank solare Poweradd Apollo: caratteristiche tecniche

Innanzitutto, troviamo due porte USB Type-A ed una porta Lightning dedicata per i dispositivi Apple. È possibile ricaricare contemporaneamente due dispositivi con un’uscita massima per singolo dispositivo di ben 3,2A. La batteria integrata è da ben 26.800mAh il che permette di ricaricare ben 9 volte circa un iPhone. Insomma, dal punto di vista della capacità c’è ben poco da aggiungere, l’offerta di Poweradd permette di avere giornate intere di ricarica senza la necessità di alcuna presa elettrica. Tuttavia, come accennato all’inizio, non è la capacità della batteria a fare la differenza, quanto le funzionalità.

Il dispositivo possiede due luci LED, estremamente comode per gli ambienti poco illuminati. Queste possiedono inoltre due modalità, flash ed SOS, oltre naturalmente alla luce fissa. Si tratta di una feature particolarmente interessante per chi tende a fare spesso escursioni. Altrettanto utile è il pannello solare a singola a cristallo singolo, che permette di ricaricare la power bank semplicemente posizionandolo alla luce diretta del Sole. Chiaramente la velocità di ricarica è nettamente inferiore rispetto alla presa a muro, tuttavia nel caso quest’ultima non fosse disponibile, il pannello rappresenta un enorme vantaggio. Chiude la dotazione il guscio che avvolge l’intero dispositivo. Questo, infatti, gli garantisce la certificazione IPX7, e quindi la resistenza ad acqua, sabbia e polvere. In sostanza, ovunque tu voglia usarlo, che sia al mare o in montagna, il Poweradd Apollo è un alleato affidabile e sicuro.

Grazie ad un coupon attivabile dalla pagina prodotto, il power bank è acquistabile su Amazon a soli 23,95 euro.