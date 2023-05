Powerbank 13800mAh: sottile, potente e in offerta (meno di 20€)

Non lasciarti trovare impreparato quando il tuo smartphone o il tuo tablet si scaricano: approfitta subito di questa fantastica offerta e acquista il powerbank AXNEB da 13800mAh a soli 19,95 euro invece di 26,95 euro, con uno sconto del 26% subito applicato sul listino.

Questo powerbank è un dispositivo affidabile e sicuro, che utilizza batterie ai polimeri di litio di alta qualità, testate e convalidate al 100%. Ha una capacità di 13800mAh, che ti permette di ricaricare completamente un iPhone per 2.5 volte, un iPad mini per 1.5 volte o un Samsung Galaxy per 2.2 volte.

Powerbank in offerta: tanta potenza e versatilità

Il powerbank ha 3 porte di uscita: due USB da 2.1A e una USB-C da 3.0A con supporto PD e QC. Puoi ricaricare rapidamente i tuoi dispositivi con la porta USB-C, che impiega solo 35 minuti per portare il tuo iPhone dallo 0 all’80%. Puoi anche ricaricare il power bank con la stessa porta USB-C o con una porta Micro USB da 2.1A.

L’accessorio ha un design sottile e leggero, con uno spessore di soli 1.5 cm e un peso di 280g. Puoi portarlo facilmente ovunque tu vada, grazie anche alla torcia LED integrata, utile per la lettura, il campeggio o le emergenze. Il display LCD blu ti mostra la capacità della batteria in modo preciso e chiaro.

Ordina ora il powerbank AXNEB da 13800mAh a soli 19,95 euro su Amazon e goditi la tranquillità di avere sempre i tuoi dispositivi carichi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.