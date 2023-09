Powerbank 27000mAh a energia solare in SUPER SCONTO (-40%)

Ti presentiamo un powerbank certamente diverso dal solito: non solo per la potenza che è in grado di offrirti, con ben 27000mAh a tua disposizione, ma anche per il fatto che si ricarica tramite l’energia solare. Il prezzo? Attivando il coupon sconto di Amazon che trovi in pagina scende fino a 19,79 euro invece di 32,99. Un affare che non puoi perderti.

Powerbank 27000mAh solare: come funziona

Con una capacità di 27000mAh, questo powerbank utilizza batterie al litio polimero avanzate per offrire prestazioni potenti. Puoi rimanere connesso per giorni, con la possibilità di caricare il tuo telefono fino a 6-8 volte e un tablet oltre 2 volte. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza batteria quando sei in movimento.

L’accessorio in questione ha la capacità di ricaricare in modo rapido e simultaneo. Dispone di tre uscite USB da 15 W e utilizza la tecnologia di ricarica rapida QC 3.0. Questo significa che puoi caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, con il tuo telefono che raggiungerà il 50% di carica in soli 30 minuti. Non c’è più bisogno di attendere a lungo per tornare in azione.

Il powerbank solare presenta una porta USB-C versatile che funziona sia per l’input che per l’output. Ciò significa che puoi ricaricare completamente il powerbank in soli 6,5 ore utilizzando un adattatore PD (non incluso). Questo ti assicura un ripristino rapido e comodo dell’energia, così sarai pronto per ogni tua avventura.

Per qualsiasi evenienza, il sistema è dotato di tecnologia di protezione intelligente che monitora attivamente la tensione e la corrente per prevenire sovraccarichi, scariche eccessive, cortocircuiti e alte temperature. Puoi utilizzarlo con la massima tranquillità, sapendo che i tuoi dispositivi sono al sicuro.

Ma la caratteristica più ecologica e innovativa di questo powerbank è la sua capacità di sfruttare l’energia solare. Questo significa che puoi ricaricarlo utilizzando la luce del sole, offrendo una fonte di alimentazione affidabile ed ecologica per le tue avventure all’aperto e situazioni di emergenza.

Puoi avere questo powerbank solare da 27000mAh su Amazon a soli 19,79 euro invece di 32,99 euro grazie al coupon sconto da applicare in pagina. Non perdere l’opportunità di avere sempre a portata di mano una fonte di energia affidabile.

