Powerbank 5000mAh con MagSafe: affare Amazon con un COUPON SCONTO

Hai mai desiderato un modo più pratico e veloce per ricaricare il tuo iPhone? Con l’offerta di oggi su Amazon, puoi portare a casa il powerbank wireless Hinovo da 5000mAh con tecnologia MagSafe a soli 40 euro, grazie al coupon sconto disponibile sulla pagina del prodotto. Questo è il momento perfetto per dotarti di un accessorio di alta qualità a un prezzo vantaggioso.

Powerbank 5000mAh in offerta: applica il coupon

Il powerbank Hinovo MB1-5000 è un’opzione eccezionale grazie anche alla sua dissipazione del calore. Con una spessore di appena 0,35 pollici e un peso di 0,128 kg, è incredibilmente sottile e portatile, il che significa che può accompagnarti ovunque tu vada senza aggiungere ingombro. Inoltre, il corpo in metallo e la costruzione in grafene migliorano notevolmente la dissipazione del calore durante la ricarica, garantendo un funzionamento ottimale.

Una delle funzionalità più convenienti di questo powerbank è la capacità di ricarica wireless e cablata contemporaneamente. Con una potenza di ricarica wireless da 15 W per iPhone e una ricarica cablata Power Delivery (PD) da 20 W per dispositivi di tipo C, come smartphone Android, smartwatch e altri, puoi tenere tutti i tuoi dispositivi carichi in qualsiasi momento.

La caratteristica MagSafe è un vero e proprio colpo di genio. I potenti magneti si agganciano saldamente al retro del tuo iPhone, garantendo una ricarica wireless efficiente senza preoccuparti che il powerbank cada facilmente. Basta un semplice “snap” e il tuo iPhone si aggancia al powerbank, rendendo la ricarica più comoda che mai.

Il powerbank wireless Hinovo da 5000mAh con tecnologia MagSafe è un accessorio che non dovrebbe mancare nella tua collezione di gadget. Grazie all’offerta Amazon e al coupon sconto, puoi portarlo a casa a soli 40 euro anziché il prezzo regolare. Non perdere l’opportunità di rendere la tua vita digitale più semplice e senza interruzioni. C

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.