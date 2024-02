Powerbank magnetico 10000mAh: risparmia il 30% con questo coupon

Questo powerbank magnetico da 10000mAh, pensato principalmente per iPhone di ultima generazione, è perfetto per garantire al tuo telefono una carica aggiuntiva tutte le volte in cui ne avrai bisogno in maniera semplice e veloce: attivando il coupon che trovi in pagina puoi pagarlo con il 30% di sconto.

Powerbank magnetico 10000mAh in offerta: come funziona

Il powerbank in questione è progettato con potenti magneti incorporati che lo mantengono tranquillamente saldo al tuo iPhone. I forti magneti consentono di agganciare facilmente e in modo sicuro il tuo iPhone compatibile con MagSafe, garantendo una connessione stabile durante tutto il processo di ricarica. Puoi persino scattare selfie senza doverlo rimuovere, grazie alla sua aderenza al telefono.

Con una capacità di 10.000mAh, offre il doppio della potenza rispetto ad altre batterie da 5.000mAh, consentendoti di caricare il tuo iPhone più volte senza dover preoccuparti di rimanere senza energia.

Inoltre, per non farsi mancare niente, supporta la ricarica cablata PD da 20W tramite la porta USB-C, rendendo la ricarica ancora più veloce e efficiente. All’interno della confezione troverai proprio il cavo USB- e persino una custodia per il trasporto.

Acquista il powerbank magnetico da 10000mAh con il 30% di sconto su Amazon: ricordati di spuntare la casella del coupon che trovi in pagina.