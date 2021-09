Powerbank o carica wireless? Entrambe, con lo sconto

C'è chi ha bisogno di caricatori wireless per la comodità di una ricarica senza fili. C'è chi ha bisogno di powerbank comodi e leggeri da portare in borsa, così da poter avere sempre una riserva di energia a cui attingere. E poi c'è chi ha bisogno di entrambe le cose. Non solo: c'è chi, facendo leva sullo sconto del 20% offerto oggi su Amazon, si accaparra una soluzione che mette assieme un caricatore wireless ed una powerbank, così da avere entrambi e poterli gestire all'interno del medesimo scatolotto. Bastano 25,45 euro, del resto, e il gioco è fatto.

Powerbank e caricatore wireless

La Powerbank ha una capacità di ben 33800 mAh (insomma, ci puoi ricaricare lo smartphone anche 8 volte). La ricarica wireless può avvenire con potenza da 5 a 15W, potendo caricare al tempo stesso fino a 5 dispositivi in contemporanea (4 via cavo e uno wireless).

Il valore aggiunto di questo strumento sta proprio nel connubio della sua duplice natura: ricarica wireless da un lato, powerbank portatile dall'altro. Ma senza dover scegliere: entrambe le cose, per diventare l'una o l'altra all'occorrenza.

L'offerta scade entro mezzanotte: approfittane oggi e da domani avrai a disposizione uno strumento nuovo. Anzi, due.